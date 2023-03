LOSC - Mercato : Jonathan David sort encore du silence pour son avenir

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le LOSC, Jonathan David est courtisé par les plus grands clubs européens dont Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le RB Leipzig. Après avoir claqué un triplé ce vendredi contre l'Olympique Lyonnais (3-3), l'attaquant canadien a été interrogé sur son avenir.

Podcast Men's Up Life

"La Premier League et la Liga sont le rêve de tous les enfants"

"Concentré sur le retour de ce grand club en Europe, là où il appartient. Le reste viendra. Premier League ? L’une des meilleures ligues du monde, pourquoi pas ? Le plus loin que je puisse voir pour le moment, c’est le prochain match et aider Lille à revenir dans le top quatre. Mes samedis matins, en grandissant au Canada étaient consacrés à la Premier League et à la Liga. La Premier League et la Liga sont le rêve de tous les enfants", a répondu l'ancien joueur de La Gantoise, qui se verrait donc bien évoluer en Angleterre ou en Espagne dans les prochaines années.

5⃣1⃣ème, 5⃣2⃣ème et 5⃣3⃣ème buts avec le LOSC pour @itsJoDavid 💥



Avec son premier triplé, il est désormais le meilleur buteur du LOSC au XXIème siècle devant @hazardeden10 🤩 pic.twitter.com/09dx4qZ2sP — LOSC (@losclive) March 11, 2023

Pour résumer Après le match nul entre le LOSC et l'OL (3-3) où il a inscrit un triplé, Jonathan David, qui est courtisé par les plus grands clubs européens dont Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le RB Leipzig, a fait le point sur son avenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur