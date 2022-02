LOSC - Mercato : José Fonte a une idée de la durée de sa prolongation

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Dimanche, José Fonte a vécu une centième amère. C'était en effet son 100e match en tant que capitaine du LOSC. Hélas, son équipe a commis des erreurs impardonnables face à un PSG (1-5) qui n'en demandait pas tant. Interrogé par le site officiel de son club, le vétéran de 38 ans, qui sera en fin de contrat en juin, a expliqué qu'il se voyait jouer encore quelques saisons au plus haut niveau. Il a dit combien, lui qui espère une prolongation...

« Quand je porte le brassard de capitaine, j’essaie d’apporter mon expérience et tout ce qui implique d’être capitaine. Je montre le chemin sur le terrain et j’essaie d’aider tout le monde à rester concentré. C’est le rôle d’un joueur comme moi, qui est l’un des plus expérimentés. Il faut être présent tous les jours. A mon âge, je connais aussi mon corps. Je sais de quoi il a besoin pour performer. J’aime discuter avec des personnes qui s’occupent de la récupération, de la nutrition, du travail avant et après l’entraînement. Avec ça, je pense pouvoir continuer deux ou trois saisons à ce niveau-là. Cristiano Ronaldo est évidemment un exemple et j’ai la chance de côtoyer dans le quotidien de la sélection. »

