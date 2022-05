LOSC - Mercato : José Fonte prolonge avec les Dogues (officiel)

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le LOSC va terminer sa saison de Ligue 1 par la réception du Stade Rennais demain soir. Après avoir été champions de France la saison passée, les Dogues devraient ne pas disputer de compétition européenne la saison prochaine. Alors que Burak Yilmaz vient d’annoncer son départ du club, un cadre du vestiaire vient de prolonger pour une saison de plus.

Sur son compte Twitter, le LOSC vient d’annoncer que le capitaine José Fonte prolonge son contrat d’une saison supplémentaire avec le club. À 38 ans, le défenseur portugais est un titulaire indiscutable dans l’effectif lillois et il va continuer d’apporter son expérience à cette équipe la saison prochaine.

