LOSC - Mercato : José Mourinho a flashé sur un Dogue

Alors que l'avenir de Christophe Galtier vient de connaître un nouveau rebondissement, avec ce possible départ à Everton plutôt qu'à Nice, il semblerait que l'effectif qu'il a conduit au titre de champion de France 2021 soit sur le point d'exploser. La plupart des joueurs sont très courtisés et, vu l'état des finances, ils seront vendus au plus offrant.

Renato Sanches pourrait être l'un des premiers à partir. Le milieu portugais de 23 ans a énormément d'ambition et maintenant qu'il a remis sa carrière à l'endroit après un passage raté au Bayern Munich, il peut prétendre à mieux que la Ligue 1. Et justement, des sources italiennes annoncent que l'AS Roma de José Mourinho serait intéressée en cas de départ du très convoité Lorenzo Pellegrini. C'est que, comme les Dogues, les Giallorossi vivent du trading et le jeune milieu est l'une de leurs meilleures valeurs marchandes.