LOSC - Mercato : Klopp (Liverpool) enterre de lui-même la piste Botman

Lundi soir, Liverpool s'est incliné sur la pelouse de Southampton (0-1). A cette occasion, les Reds, champions d'Angleterre et leaders de la Premier League, ont été contraints d'aligner deux milieux de terrain, Fabinho et Jordan Henderson, en défense centrale. Ce secteur de jeu est particulièrement sinistré depuis le début de la saison et la grave blessure de Virgil van Dijk. Raison pour laquelle il était question d'un intérêt du LFC pour le Néerlandais du LOSC Sven Botman, auteur d'une grosse première partie de saison dans le Nord.

Et pourtant, Liverpool a beaucoup de blessés dans ce secteur

La rumeur avait enflé lorsque, pendant la mini-trêve, l'ancien joueur de l'Ajax s'était rendu dans les locaux de ses représentants et ces derniers avaient liké sur les réseaux sociaux un article faisant le lien entre Botman et Liverpool. Mais finalement, comme l'avait assuré Christophe Galtier en conférence de presse ("On annonce beaucoup de départs à chaque mercato mais je ne vois pas Sven partir cet hiver"), le défenseur devrait bien terminer la saison à Lille.

En effet, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a déclaré ce jeudi en conférence de presse que son club "n'était pas parti" pour recruter un défenseur central cet hiver. Et ce bien qu'il n'en est que deux de valide pour le match de demain contre Aston Villa, les jeunes Nat Phillips and Rhys Williams. Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour le LOSC !