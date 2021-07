LOSC - Mercato : l'atout secret de Ranieri pour devancer ses concurrents

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dans son édition du jour, La Voix du Nord fait le point sur la candidature de Claudio Ranieri pour prendre la direction du LOSC. Même s'il a été question de l'ancien Rémois David Guion ou encore de Thiago Motta, il semblerait que l'Italien soit en pole position pour une multitude de raisons, allant de son expérience à sa gestion des ego en passant par… Rome !

Quel rapport entre le LOSC et la Ville Eternelle ? Eh bien, Claudio Ranieri est un pur Romain. Il y est né, a joué et a entraîné (deux fois) la Roma, son club de cœur. Or, Alessandro Barnaba, membre influent du fonds Merlyn Partners, qui détient le LOSC, vit à Rome. Cette accointance pourrait favoriser l'arrivée de Ranieri car Merlyn aura son mot à dire dans le choix du nouvel entraîneur. La propension de Ranieri à ne pas s'éterniser dans ses clubs serait vue comme un avantage, le LOSC ayant conscience que 2021/22 sera une saison de transition.