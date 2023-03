LOSC - Mercato : l'avenir d'André Gomes est déjà réglé chez les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

S'il a eu un peu de mal à s'adapter au LOSC dans un premier temps, André Gomes rayonne désormais avec le club nordiste. Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca, le Portugais enchaîne les gros matchs. Pour autant, ses chances de rester au delà de cette saison à Lille sont plus que minces...

André Gomes est trop cher pour Lille

En effet, comme le rapporte L'Equipe, si l'ancien Barcelonais a aujourd'hui le plus gros salaire du vestiaire lillois avec 190 000€ brut par mois, le LOSC ne paie qu'une toute petite partie de ses émoluments.

A Everton, où on ne veut plus de lui mais où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024, André Gomes est payé plus de 550 000€ brut par mois. Même à la moitié de ce tarif, Lille – qui fait très attention à ses dépenses pour réduire la dette creusée sous Gerard Lopez - n'a pas les moyens de s'aligner.