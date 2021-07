LOSC – Mercato : l'effectif de Galtier démantelé, le Stade Rennais à l'affût pour un coup

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Si le LOSC a eu le feu vert de la DNCG qui a validé sans restriction le budget 2021-22, les Champions de France vont poursuivre leur grande braderie. Alors qu'Olivier Létang poursuit sa quête d'un entraîneur et devrait se décider dans le week-end, trois éléments (Maignan, Soumaré, Soumaoro) ont été vendus... Et d'autres lieutenants de Christophe Galtier (partis à Nice) devraient suivre.

Xeka direction Stade Rennais ?

L'Equipe nous apprend que le portugais Xeka devrait bel et bien quitter Luchin à un an du terme de son contrat. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, il pourrait atterrir du côté du Stade Rennais qui cherche deux milieux axiaux pour remplacer Steven Nzonzi et probablement Eduardo Camavinga.

Renato Sanches vers l’Angleterre

Autre départ attendu, et qui pourrait rapporter gros : celui de Renato Sanches, auteur d'un bel Euro avec la Seleçcao et qui s'est relancé dans le Nord de la France. L'ancien joueur du Bayern Munich pourrait faire l'objet d'offres de Premier League. Arsenal et Liverpool seraient les plus chauds pour l'accueillir.