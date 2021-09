LOSC - Mercato : l'OGC Nice sort des dossiers compromettants sur Létang

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Depuis le départ de Christophe Galtier à Nice, les relations sont plutôt tendues entre le LOSC et l'OGCN. Le président lillois, Olivier Létang, n'a pas apprécié la façon dont cela s'est passé et ne manque pas une occasion de tacler les Aiglons. Mais dans le France Football paru ce samedi, le directeur du football niçois, Julien Fournier, a réglé ses comptes en ressortant quelques vieux dossiers. Attention, tacle à la gorge !

"On nous accuse d'avoir travaillé dans le dos du LOSC, c'est faux ! Mais je comprends la posture de celui qui n'est président que depuis quelques mois et voit son entraîneur partir, je comprends qu'il fasse du bruit. Il en faisait moins quand, à peine arrivé au LOSC, il essayait de débaucher notre entraîneur des gardiens (Nicolas Dehon), ou lorsqu'il était à Rennes et qu'il a tenté durant un an et demi d'en faire de même avec un de nos cadres importants du recrutement. Je ne lui en veux pas, je sais que le foot est un milieu ultra-concurrentiel."

