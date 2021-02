LOSC – Mercato : la blague de Galtier sur Botman a caché une réponse plus grinçante

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

C'est une annonce qui a fait le buzz en plein match entre le LOSC et Brest. Canal Plus a en effet annoncé qu'un départ de Sven Botman était déjà bouclé en prévision de l'été prochain pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros.

Si le défenseur néerlandais suscite de nombreux intérêts et devrait voir un avenir radieux s'ouvrir devant lui, rien ne semble ficelé aussi clairement. Son agent a dénoncé une « fake news » alors que Christophe Galtier a préféré s'en amuser devant la presse. « On m'a demandé de ne pas l'aligner parce qu'il a été vendu ... Non je plaisante ... Désolé ! »

Létang tacle sèchement les rumeurs de départ

Une réponse avec le sourire qui a éclipsé un démenti bien plus ferme de la part du club nordiste. Olivier Létang, le président lillois, a en effet répondu sur le sujet à France Bleu. « Laissons ceux qui propagent cette rumeur aller dans le mur tout seul puisqu'il ne prennent aucun renseignement », a lâché le patron des Dogues.