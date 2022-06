LOSC - Mercato : la descente aux enfers se poursuit pour Grbic

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Prêté cette saison avec option d'achat au LOSC par l'Atlético Madrid, Ivo Grbic était titulaire dans les cages lilloises lors des cinq premiers mois de la saison. Mais à partir de début février, le portier croate a perdu sa place de titulaire au profit de Léo Jardim.

Nouveau prêt pour Grbic ?

Revenu chez les Colchoneros cet été puisque le LOSC n'a pas levé l'option d'achat comprise dans son prêt, Ivo Grbic, qui n'a pas été appelé en sélection pour les quatre matchs de Ligue des Nations du mois de juin, enchaîne coup dur sur coup dur. Et l'ancien portier des Dogues ne devrait pas rester à l'Atlético Madrid la saison prochaine et devrait être envoyé en prêt dans un autre club de Liga. Selon les informations du journaliste italien, Matteo Moretto, l'Espanyol Barcelone et le Rayo Vallecano, qui ont terminé dans la seconde partie du classement cette saison, voudraient s’attacher les services d'Ivo Grbic.

Ivo Grbić del Atletico de Madrid puede salir cedido al Espanyol o al Rayo. Las partes están estudiando el tema. El club perico también sondea al internacional italiano Alessio Cragno, del Cagliari. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2022

Pour résumer Non conservé par le LOSC, Ivo Grbic, qui a fait son retour à l'Atlético Madrid cet été, ne devrait pas rester chez les Colchoneros la saison prochaine et devrait de nouveau être envoyé en prêt.

