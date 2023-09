LOSC - Mercato : la doublure de Jonathan David est à Lille !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC, on le sait, ne manque pas d'ambitions. C'était déjà le cas la saison dernière et ce le sera encore lors de l'exercice 2023-2024. Problème, et l'entraîneur Paulo Fonseca ne s'est pas privé de le souligner, l'équipe première manque de solutions devant, et notamment pour suppléer Jonathan David en cas de blessure ou de coup de pompe.

Létang chercherait encore

Pourtant, et si l'on se fie aux informations de Foormercato, une solution existerait. En interne avec Amine Messoussa, international U18 français, qui, la saison dernière, a joué 5 matches en U19 (4 buts et 2 passes décisives) avant de basculer en équipe réserve en N3 ou il a cette fois inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 19 matches. Paulo Fonseca va-t-il lui laisser sa chance ? Probable.

A moins qu'Olivier Létang parvienne, dans les prochains jours, à dénicher un joueur libre de tout contrat.

