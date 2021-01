LOSC – Mercato : la menace AS Roma se profile pour un cadre de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Avec l'arrivée de Merlyn Partners en tant qu'actionnaire, le LOSC a changé de projet sportif en décembre. Désormais, et comme l'a fait savoir son président délégué Olivier Létang, il n'est plus l'heure de politique agressive au Mercato, ni de faire des Dogues une plate-forme d'achats et de ventes de joueurs comme ce fut le cas sous Gérard Lopez.

Zeki Celik intéresse vraiment le club romain

Joignant les actes aux paroles, Olivier Létang a notamment expliqué qu'à part certains éléments précis (Adama Soumaoro), il n'y aurait pas de gros départs en janvier. Néanmoins, Lille, comme tout club français, reste tributaire de la situation économique précaire du foot français et des éventuelles offres « hors marché » qui peuvent tomber.

Si l'on en croit l'insider Ignazio Genuardi, ancien spécialiste Mercato de Foot365, le départ de Zeki Celik est loin d'être impossible sur le mois de janvier. L'AS Roma serait particulièrement chaude sur le dossier de l'international turc. Après avoir soumis une offre de prêt (refusée), le club italien pourrait revenir à la charge avec une véritable offre. Le LOSC réclamerait toujours 15 M€ pour Zeki Celik et ne sont pas fermés au dialogue.