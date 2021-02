LOSC - Mercato : la première recrue estivale de Létang chipée par un club de L1 ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Olivier Létang s’est fait discret au mercato hivernal mais pourrait très bien sortir de l’ornière cet été. Foot Mercato croit en effet savoir que le LOSC s’intéresse de très près à Pape Alioune Ndiaye, qui est également courtisé par un autre club de Ligue 1 dont l’identité n’a pas fuité.

Formé à Valenciennes, ce défenseur de 23 ans s'est imposé au Vorskla-Naftohaz en Ukraine où il a été élu meilleur défenseur à la mi-saison, ce qui a eu le don de renforcer la concurrence.

« Après West Ham et Braga, c'est au tour de Besiktas de se pencher sur son cas et on peut dire que son profil plaît beaucoup en Turquie », glissent nos confrères. Ndiaye arrivant en fin de contrat en juin, nul doute que d'autres clubs devraient pointer le bout de leur nez d'ici là.