LOSC – Mercato : la priorité de l'après-Maignan est fixée, son prix aussi !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Si Jocelyn Gourvennec donne pour l'instant sa chance à Léo Jardim dans les buts du LOSC, Olivier Létang continue de chercher un remplaçant à Mike Maignan. Si le nom de Perdrag Rajkovic (Stade de Reims) circule, la priorité des Dogues se nomme Robin Olsen (AS Roma, 31 ans).

A l'Euro avec la Suède mais n'entrant plus dans les plans de José Mourinho en Italie malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, Robin Olsen est ce que l'on peut qualifier « d'opportunité de marché ».

D'après la Gazzetta dello Sport, le Scandinave pourrait être transféré pour 6 M€ cet été. De son côté, Ignazio Genuardi, l'ancien journaliste de Foot365, avance un tarif un peu plus élevé sur Twitter. Face à la concurrence de clubs anglais et espagnols, les Dogues pourraient débourser entre 7 et 8 M€. Affaire à suivre.

Après avoir exploré une flopée de pistes au cours des dernières semaines, #Lille a fini par jeter sur son dévolu sur le Romain #Olsen pour l’après Maignan. Alors des clubs anglais et espagnols sont intéressés, les Dogues discutent pour un transfert de 7-8 M€. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 16, 2021