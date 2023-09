LOSC - Mercato : la raison improbable qui a poussé Mannone à choisir les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce dimanche, L'Equipe publie une double page sur les histoires les plus folles sur le mercato estival qui vient de fermer ses portes. Et l'une d'entre elles concerne le LOSC et sa recrue italienne Vito Mannone. On y apprend que si le gardien vétéran (35 ans) a choisi de quitter le FC Lorient, où il était doublure, pour rejoindre le Nord, où il sera également doublure, ce n'est pas (que) pour des raisons sportives.

Il voulait jouer dans une ville ayant un aéroport international

En effet, la famille de Mannone habite toujours en Italie. Et le gardien supporte de moins en moins son éloignement. Il avait besoin de jouer dans une ville avec un aéroport international à proximité, histoire de pouvoir rejoindre femme et enfants lors de ses joueurs de repos. L'offre italienne est donc tombées à point nommé. Surtout qu'avec la Coupe d'Europe, il aura peut-être plus de possibilités de jouer cette saison...

