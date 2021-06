LOSC - Mercato : la somme demandée par Létang pour libérer Galtier serait plus élevée !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Ce n'est plus qu'une question de temps ! Sauf énorme retournement de situation, Christophe Galtier sera bel et bien le prochain entraineur de l'OGC Nice. Récent champion de France avec le LOSC, le technicien tricolore aurait en effet trouvé un accord avec la direction des Aiglons et devrait donc se trouver sur le banc niçois en aout prochain, date du début de la prochaine saison.

Dernier détail à régler, le départ de Christophe Galtier, sous contrat avec les Dogues jusqu'en juin 2022. Mais Olivier Létang, président du LOSC, ne veut cependant pas laisser partir trop facilement l'ex-Stéphanois. Alors que ce dernier aurait réclamé 5 millions d'euros à l'OGC Nice pour libérer son entraineur, la somme demandée serait finalement plus élevée. Selon les informations du 10 Sport, le dirigeant lillois exigerait désormais entre 8 et 10 millions d'euros. Un montant assez élevé pour le rachat d'une seule année de contrat, et qui ne devrait pas être au gout des patrons des Aiglons. Affaire à suivre.