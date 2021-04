LOSC - Mercato : le dernier obstacle de l'arrivée de Maignan à l'AC Milan

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Décidé à quitter le LOSC cet été, Mike Maignan, qui avait été tout proche de signer à Chelsea lors du dernier mercato estival, se serait déjà mis d'accord avec l'AC Milan sur les bases d'un contrat de cinq ans avec un salaire de 3 millions d'euros par saison.

Mike Maignan Credit Photo - Icon Sport

Mais un dernier détail, et pas des moindres, reste encore à régler. En effet, le club milanais doit s'entendre avec les dirigeants des Dogues pour le prix du transfert de l'international français. Selon les informations du journaliste de Canal+ et Eurosport, Romain Collet-Gaudin, le LOSC demanderait 18 millions d'euros pour laisser partir leur portier tandis que les Rossoneri ne proposeraient qu'un chèque de 12 millions d'euros.

Rien de fait encore entre Lille et Milan AC, Lille demande 18M€ et non 12M€ pour le transfert de Mike Maignan.

Il y a des chances que Maignan aille en Italie !

Le gardien est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec le LOSC. pic.twitter.com/Lk4uBMbgz6