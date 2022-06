LOSC – Mercato : le dossier Botman – Sanches va s'accélérer dans les prochains jours !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Comme annoncé depuis de longues semaines, le Milan AC va bien passer à l'action dans les prochains jours pour tenter d'attirer deux joueurs du LOSC, Sven Botman et Renato Sanches. Un double dossier onéreux qui est d'abord lié à un facteur-clé : la vente du club lombard.

Conscient qu'en l'état - et avec ses liquidités actuelles - il lui serait impossible de boucler un tel dossier, le Milan AC n'avance pour l'heure que sur le dossier des joueurs sans club (Divock Origi notamment).

Selon Nicolo Schira, ce n'est qu'après la vente du club à RedBird, le fonds américain qui gère notamment les New York Yankees et le Toulouse FC, que le Champion d'Italie s'attaquera au dossier des Dogues.

Pour rappel, Olivier Létang, le président du LOSC, est lui-même sur la sellette après cette saison difficile. Merlyn Capital Partners, le fonds propriétaire du club lillois, attend de lui qu'il fasse rentrer de l'argent en caisses pour remonter les finances. La cote de Jonathan David ayant chuté, l'ex dirigeant du PSG et du Stade Rennais le sait : il devra faire rentrer un max sur le double dossier Botman – Sanches...

