LOSC - Mercato : le nom de Botman réapparait chez un géant de Premier League

Ce mardi, les presses anglaise et espagnole annoncent un rapprochement entre Raphaël Varane et Manchester United. Le défenseur central français a obtenu l'accord du Real Madrid, où il sera en fin de contrat dans un an et où il a repoussé une offre de prolongation, pour négocier un départ vers les Red Devils. Mais les dirigeants anglais ne se contentent pas de suivre le champion du monde.

Selon Sky Sports, ils ont plusieurs dossiers sous le coude dans le cas où Varane s'engagerait ailleurs ou prolongerait chez les Merengue. Le plan B se nommerait Cristian Romero (Atalanta Bergame), le C Jules Koundé (FC Séville, également suivi par… le Real Madrid) et le D Sven Botman. Le défenseur néerlandais de 21 ans, auteur d'une très grosse saison avec le LOSC, a ses partisans du côté d'Old Trafford. Notamment sa valeur (il est coté à 28 M€ par Transfermarkt)…

[#Mercato💰]: Gourvennec retient Sven Botman et Cheikh Niasse ! @lequipe révèle que Gourvennec veut à tout prix conserver Niasse 🇸🇳et Botman 🇳🇱 pour la saison prochaine.



La saison de l’explosion pour Cheikh Niasse ?



Rappel : il revient d’un prêt au Panathinaïkos. pic.twitter.com/hOhGqHvjab — 100% LOSC (@100Losc) July 13, 2021