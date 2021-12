LOSC - Mercato : le remplaçant d'Ikoné déniché à l'étranger plutôt qu'au FC Nantes ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Par deux fois, Jocelyn Gourvennec a été interrogé sur les contacts entre Jonathan Ikoné et la Fiorentina. Par deux fois, il a déclaré que si son milieu offensif était effectivement vendu cet hiver, il attendait un remplaçant du même niveau. Une rumeur a fait état d'un intérêt des Dogues pour le Nantais Ludovic Blas, que Gourvennec a lancé au plus haut niveau à Guingamp et qu'il a dirigé pendant deux saisons. Le Canari ayant réalisé une excellente première partie de saison (7 buts), il constitue effectivement un remplaçant naturel à Ikoné.

Mais le FC Nantes n'a pas l'intention de faire de cadeau et il réclamerait plus de 20 M€ pour son joueur, soit plus que ce que le LOSC a récupéré pour Ikoné (15 M€). Exit, donc, la piste Blas. Selon Ignazio Genuardi, les dirigeants lillois regarderaient vers la Scandinavie pour recruter. Là même où le voisin lensois vient de réussir un joli coup avec le milieu de terrain Patrick Berg (Bodo/Glimt)…

