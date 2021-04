LOSC - Mercato : le remplaçant d'Ikoné ou Bamba déjà ciblé ?

Zapping But! Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Alors que le LOSC pourrait perdre cet été Jonathan Ikoné ou Jonathan Bamba, tous deux en fin de contrat en juin 2023, les dirigeants lillois auraient trouvé leur remplaçant potentiel aux Pays-Bas.

Noni Madueke Credit Photo - Icon Sport

Il s'agirait de l'ailier droit du PSV Eindhoven, Noni Madueke (19 ans), selon les informations du Daily Mail. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 21 matchs d'Eredivisie cette saison, l'international anglais Espoirs a la côté sur le marché des transferts. Outre le LOSC, Leicester, Leeds, l'AC Milan ou encore le RB Leipzig sont sur les traces du joueur formé à Tottenham, dont le prix est estimé à 20 millions d'euros.

