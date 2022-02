LOSC - Mercato : le successeur de Renato Sanches déniché en Premier League ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Hier, Calcio Mercato a affirmé que l'AC Milan avait passé la vitesse supérieure avec le LOSC pour Renato Sanches. Les Rossoneri, qui se sont déjà mis d'accord avec le milieu portugais, auraient proposé entre 18 et 20 M€ aux Nordistes. Ces derniers n'ont pas d'autre choix que de vendre cet été le joueur formé au Benfica puisqu'il refuse de prolonger un contrat expirant en 2023 et qu'il faut remplir les caisses.

Mais visiblement, les dirigeants lillois ont déjà bien avancé sur le dossier du successeur de Sanches. Selon le Sun, ils feraient partie des nombreux courtisans de Michael Olise, milieu franco-britannique de 20 ans évoluant à Crystal Palace. Le souci, c'est qu'Arsenal, Chelsea, Everton et le Bayern Munich sont aussi sur le coup. Et que le tabloïd ne dit pas si le club de Patrick Vieira est vendeur... Avec les Eagles, il a pris part à 18 matches cette saison, inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives. International français en U18, il a récemment été convoqué par le Nigeria. Transfermarkt situe sa valeur à 18 M€, soit le double de ce qu'a payé Palace pour l'arracher à Reading il y a un an.

Chelsea are monitoring talented Crystal Palace 20-year-old star Michael Olise, who they released 6 year ago.



