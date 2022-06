LOSC - Mercato : le transfert d'Osimhen va encore pourrir la vie des Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Lors du mercato estival 2020, Victor Osimhen a quitté le LOSC pour rejoindre la Série A et le Napoli. Depuis cet été, son transfert suscite de nombreuses interrogations notamment sur le côté financier. Deux ans plus tard, ce dossier continue de faire parler et un nouveau rebondissement pourrait venir une nouvelle fois pourrir la vie des Dogues.

La Gazetta dello Sport nous apprend que le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, a été inscrit au registre des suspects avec l'hypothèse d'une fausse comptabilité pour l'achat de Victor Osimhen, effectué par Napoli à l'été 2020. Alors que la justice l’avait récemment acquitté, c’est un nouveau tournant dans ce dossier qui pourrait e pas arranger le LOSC.

Adam Duarte

Rédacteur