LOSC - Mercato : les 2 avertissements de Galtier à Lopez

C'est une interview très cash que Christophe Galtier a accordé à L'Equipe ce jeudi. L'entraîneur du LOSC s'attarde longuement sur l'absence de Luis Campos depuis la fin août. Le conseilleur du président Lopez est fâché car il ne veut plus travailler avec le DG, Marc Ingla, suite au transfert de Loïc Rémy, à qui il avait promis une prolongation. En son absence, Galtier a récupéré certaines de ses prérogatives mais a d'ores et déjà fait savoir qu'il refusera de s'occuper du mercato hivernal.

"Je refuserai de travailler sur le mercato"

« On ne m’a pas demandé de travailler sur le mercato du LOSC en janvier mais on ne me le demandera pas car je vous réponds : non, je m’y refuserai. Si le président peut faire en janvier les ventes qu’il n’a pas pu faire en août, tant mieux. Mais je ne ferai pas le mercato. Et je ne parlerai pas aux agents. Je l’ai fait, je ne le veux plus. »

« Concernant mon avenir, jusqu’en mai, je m’interdirai de discuter avec qui que ce soit, même si Luis (Campos) ne revient pas. Mais je suis sûr que le président décantera la situation bien avant. J’espère qu’il arrivera à le rapatrier. Et je peux comprendre que dans cette période, le président ait autre chose en tête que ma prolongation de contrat. »