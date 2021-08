LOSC - Mercato : les Dogues ont battu Pep Guardiola et City pour cette recrue

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La Voix du Nord consacre un long article, ce samedi, à la première recrue du LOSC cet été, Amadou Onana. On y apprend que le milieu de terrain belge de 20 ans, arrivé en provenance d'Hambourg, était fan de Ronaldinho dans son enfance, qu'il adore les duels, qu'il peut jouer en 6 ou en 8 et qu'il scrute aujourd'hui les performances de Frenkie De Jong et Paul Pogba, entre autres.

Mais surtout, on apprend que le président lillois, Olivier Létang, est très fier de son coup car il a battu la concurrence de grosses écuries européennes comme le Napoli et… le Manchester City de Pep Guardiola, rien que ça ! Moins surprenant, l'arrivée d'Onana s'inscrit dans un plan prévoyant le départ d'un Renato Sanches ou d'un Xeka. Car le LOSC n'a pas prévu de laisser sa recrue à 7 M€ (+ 2 M€ de bonus) sur le banc…

🔴 New midfielder in town! Lille sign Amadou Onana ✍️#UCL https://t.co/NuVlrAY62L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 5, 2021