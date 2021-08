LOSC – Mercato : les Dogues ont bien un accord avec un champion d'Espagne !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Si d'autres noms (Cakir, Olsen, Ospina) sont revenus dans l'actualité il y a quelques jours, Ivo Grbic (Atletico Madrid, 25 ans) reste bel et bien la piste la plus probable pour devenir le gardien numéro 1 du LOSC.

Dans une interview à un média croate, l'agent de Grbic, Andy Bara, a confirmé que l'issue était proche avec les Dogues : « Nous avons tout convenu avec Lille et nous n'attendons plus que l'Atletico. C'est aux clubs de se mettre d'accord sur le modèle de transfert, mais je suppose que le prêt le plus réaliste est avec option d'achat à la fin de la saison ».

En attendant que Lille trouve un remplaçant à Mike Maignan (parti au Milan AC), c'est Leo Jardim, revenu d'un prêt à Boaviste, qui occupe la cage et donne satisfaction à Jocelyn Gourvennec.

Andy Bara, agent d'Ivo Grbic, à @N1infoZG : « Nous avons tout convenu avec Lille et nous n'attendons plus que l'Atletico. C'est aux clubs de se mettre d'accord sur le modèle de transfert, mais je suppose que le prêt le plus réaliste est avec option d'achat à la fin de la saison » pic.twitter.com/hZbpwQmKrb — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 11, 2021