LOSC - Mercato : les Dogues ont fait une sacrée frayeur à un club étranger

Il y a deux mardis, le LOSC a officialisé l'arrivée de Gabriel Gudmundsson plusieurs minutes après le gong de minuit, signifiant la fin du marché des transferts. Preuve que cela s'est joué à rien pour le transfert du défenseur suédois ne capote. Le directeur sportif de Groningen, Mark Jan Fledderus, a expliqué dans Voetbal International combien les négociations avec les Dogues l'avaient stressé.

« Nous n'avons pas compris exactement ce qui se passait si tard dans la soirée. Les Lillois eux-mêmes procédaient à d'autres transferts et il semblait y avoir quelque chose d'anormal dans le dossier médical de Gabriel qui nécessitait un deuxième avis. Donc, à 23h30, nous étions inquiets. Et si nous récupérions un joueur très déçu, qui a vu son transfert de rêve tomber à l'eau pour des raisons médicales ? Ensuite, à 23h45, Lille nous a dit que c'était ok. Nous n'en étions pas encore là, car tout devait encore être chargé dans le système de transfert, puis nous devions encore, avec Lille, saisir toutes les données. Ensuite, vous appuyez sur un bouton et les données doivent correspondre exactement. Si ça ne correspond pas, ça ne passe pas. C'était encore dans mon esprit à ce moment-là. Et si nous, ou Lille, inscrivions un mauvais numéro quelque part ? Normalement, vous avez le temps de corriger cela, mais si cela s'était produit maintenant, le transfert aurait probablement été annulé. A 23h53 nous avons reçu le message que tout avait été entré correctement. Cela nous a tous donné un certain soulagement. »

