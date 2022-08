LOSC - Mercato : les Dogues sur le point de réaliser un gros coup au Shakthar Donetsk !

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

L'information émane de L'Equipe et elle est tombée en début d'après-midi : le LOSC, qui cherchait un latéral gauche titulaire, serait en contact très avancé pour récupérer l'expérimenté Ismaily (Shakthar Donetsk, 32 ans). Un ancien soldat de Paulo Fonseca lors de son passage en Ukraine. Alors que le championnat local a été mis en pause par la guerre, le Brésilien vient de résilier son contrat avec le Shakthar. Sans doute à court de rythme après une pause de plus de six mois de compétition, Ismaily doit dans un premier temps valider l'étape de la visite médicale du côté de Luchin. A Donetsk depuis 2013, Ismaily compte 228 matchs avec le club ukrainien pour 16 buts et 42 passes décisives. Il avait effectué la première partie de sa carrière européenne du côté du Portugal, entre Estoril, Olhanense et Braga.

Ismaily se rapproche de Lille Laissé libre par le Shakthar Donetsk suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Ismaily (32 ans) devrait signer dans les prochains jours au LOSC selon L'Equipe. Un bon coup pour Paulo Fonseca, qui récupère l'un de ses anciens tauliers.

Alexandre Corboz

Rédacteur

