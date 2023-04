LOSC - Mercato : les Dogues veulent rivaliser avec l'OM pour Balogun

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information d'Ignazio Genuardi, qui expliquait que la priorité de Folarin Balogun pour la saison prochaine était de jouer. Ce qui implique qu'il ne devrait pas rester à Arsenal, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Auteur d'une saison épatante avec Reims (19 buts en 32 matches toutes compétitions confondues), l'attaquant anglais de 21 ans possède toutes une foule de courtisans, dont l'OM et l'AS Monaco en France. Auquel vient s'ajouter le LOSC, selon Foot Mercato.

En L1, il aurait une préférence pour l'OM...

Le média annonce que les Dogues songent à Balogun en cas de départ de Jonathan David cet été. Et vu que le Canadien va être vendu au prix fort (minimum 60 M€), les dirigeants lillois auront les moyens de verser l'indemnité attendue par les Gunners pour leur pépite (au moins 40 M€). Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce dossier, selon FM. La bonne, c'est que Balogun n'est pas contre l'idée de rester en Ligue 1. La mauvaise, c'est que dans ce cas, il aurait une préférence pour l'OM, dont il a adoré l'ambiance au Vélodrome et qui pourrait lui permettre de jouer la Champions League. Mais il faudra aussi compter avec la concurrence étrangère, incarnée par l'Inter, l'AC Milan, le Napoli, Burnley et des clubs allemands...

🚨❗️Info: Folarin Balogun 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸 💫



▫️ Intérêt réciproque entre Balogun et l'OM.



▫️ L'attaquant d'Arsenal est ouvert à l’idée de rester en France. Il aime le Vélodrome.



▫️Lille est aussi très chaud.



▫️L'AC Milan, Leipzig sont aussi là.



Avec @sebnondahttps://t.co/5tYDjhRvYO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 19, 2023

Pour résumer Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Stade de Reims, Folarin Balogun va retourner à Arsenal à la fin de la saison. Mais l'OM, l'AS Monaco et désormais le LOSC espèrent pouvoir le recruter. La concurrence étrangère est intense pour le buteur de 21 ans.

