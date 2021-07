LOSC - Mercato : les Dogues veulent un pilier du Stade de Reims

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Journée riche en rumeurs concernant des gardiens de but pour le LOSC ! Plus tôt dans la journée, le journaliste italien Gianluca Di Marzio assurait que les champions de France lorgnaient Robin Olsen. Ce portier suédois voudrait quitter l'AS Roma après l'arrivée de Rui Patricio (33 ans), qui devrait avoir la confiance de José Mourinho.

Mais ce soir, une piste plus alléchante a été révélée par l'insider Mohamed Toubache-Ter. Elle mène au Stade de Reims et à Pedrag Rajkovic. L'international serbe de 25 ans est l'un des meilleurs à son poste de Ligue 1, lui qui brille dans le domaine des pénaltys, lui qui en a arrêtés plus (6) qu'il n'en a encaissés (5). Clairement une bonne idée mais le Stade de Reims est-il vendeur ?

Lille désire très fortement le gardien du Stade de Reims, Predrag Rajković !!! #LOSC #SDR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 15, 2021