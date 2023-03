LOSC - Mercato : les exploits d’Osimhen à Naples rapportent un petit pactole à Lille

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le doublé de Victor Osimhen, hier, contre l’Eintracht Francfort (3-0) n’est pas passé inaperçu. L’ancien attaquant du LOSC (24 ans) a encore épaté l’Europe et en est ainsi à 23 buts en 28 matches cette saison, dont 4 en Ligue des champions. Si Naples se frotte les mains de ses exploits répétés, le deux réalisations d’Osimhen font également le bonheur du club nordiste. Selon L’Équipe, la qualification du Napoli pour les quarts de finale a en effet déclenché un bonus de 2,5 millions d’euros en faveur du LOSC ! Une clause à cet effet avait ainsi été déclenchée dans le cadre de son transfert entre le LOSC et les Partenopei, conclu officiellement pour 71 M€ hors bonus en juillet 2020. Une très bonne affaire financière qui se confirme donc de jour en jour pour les Dogues. 🗞️ « Benzema, le football ne ment pas » : la une du journal L'Équipe du jeudi 16 mars 2023 pic.twitter.com/HVT3bUukMo — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 15, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

