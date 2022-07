LOSC - Mercato : les premiers mots de Bayo

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Mohamed Bayo est officiellement un joueur du LOSC depuis ce mercredi. L'attaquant guinéen, qui arrive en provenance de Clermont, s'est engagé avec les Dogues pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2027.

"Une immense fierté de rejoindre le LOSC"

Sur son compte Twitter et Instagram, Mohamed Bayo a réagi à son arrivée au LOSC. "Une immense fierté de rejoindre le LOSC pour les 5 prochaines années ! Très heureux de porter les couleurs de cette institution du football français et débuter l’aventure lilloise. On va tout donner, ensemble, pour vivre de grandes émotions avec vous les Dogues", a-t-il écrit avec fierté. Auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 32 matchs disputés lors de sa première saison de Ligue 1, le joueur de 24 ans tentera de faire mieux la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur