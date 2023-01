LOSC – Mercato : les premiers mots de Costil après sa signature

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

« Le gardien international français Benoît Costil rejoint officiellement les Dogues ! Sa compétence sportive ainsi que son expérience (+400 matchs de L1) seront des qualités précieuses à l’aube de la deuxième partie de saison » : tel est le message d'annonce du LOSC pour la signature de Benoît Costil. « Très heureux » « Je suis très heureux de rejoindre ce magnifique club, l’un des plus grands en France, avec une belle équipe et un beau projet. Je pense qu’avec Lucas Chevalier, nous allons faire du bon travail. J’ai vraiment envie de bien faire ! », a quant à lui commenté l'ancien bordelais, qui s'est engagé jusqu'en juin. 🎙️ Les premiers mots de notre n°25️ :



