LOSC – Mercato : les recrues Miramon et Cavaleiro affichent leur ambition

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ignacio Miramon annonce la couleur : il aime jouer dur !

« C'est le rêve de chaque argentin de venir jouer en Europe. Le fait de voir les installations du club m'a aussi motivé à venir. Je suis un milieu défensif, j'aime jouer dur. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire avancer l'équipe. Je sais que la Ligue 1 est parmi les Championnats les plus relevés d'Europe. J'ai hâte de découvrir Lille et sa ville. »



Ivan Cavaleiro veut faire mieux qu'à Monaco

« Je ne suis pas dans la meilleure forme qu'il soit, car j'étais dans une situation particulière à Fulham. J'arrive dans un endroit où j'ai tous les outils à disposition pour revenir au top. C'est d'ailleurs le premier objectif que je me suis fixé. Lors de mon passage à Monaco, c'était mitigé. J'ai été blessé au dos, ce qui m'a empêché de m'exprimer. C'est une revanche de revenir en Ligue 1 pour mettre toutes mes qualités à disposition. Je me sens plus à l'aise à gauche, mais je respecterai les choix de Paulo Fonseca, selon ses consignes. »

Arrivée à Lille, visite médicale, découverte du Domaine de Luchin, présentation aux médias... 🎬



On a suivi Ivan Cavaleiro (@ivancavaleiro17) pendant ses 24 premières heures à Lille, et c'est disponible sur YouTube ➡️ https://t.co/NR08ztFuPm pic.twitter.com/SeazVlgAmv — LOSC (@losclive) August 10, 2023

