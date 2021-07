LOSC - Mercato : Létang a deux noms pour la succession de Maignan

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Toujours en quête d'un successeur à Mike Maignan, parti à l'AC Milan cet été contre un chèque de 13 millions d'euros, le LOSC continue de prospecter sur le marché des gardiens.

Et selon les informations du média belge Het Laatste Nieuws, Lille penserait au portier du RC Strasbourg, Matz Sels, qui coûterait un peu moins de 10 millions d'euros.

À en croire les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, les Dogues auraient également le gardien de Benfica, Odysseas Vlachodimos, dans le viseur. Des premiers contacts auraient été noués entre le board lillois et l'international grec, qui sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club portugais. Mais les négociations ne s'annoncent pas facile pour le LOSC.

