LOSC - Mercato : Létang a fixé un prix dissuasif à Newcastle pour Botman

Les grandes manœuvres ont commencé à Newcastle, racheté à la fin de l'été par un fonds saoudien et qui possède désormais un budget quasi illimité pour recruter. Les Magpies ont commencé par attirer le latéral droit Kieran Trippier (Atlético Madrid) moyennant 15 M€. Mais comme l'a prouvé leur élimination honteuse de la Cup à domicile contre Cambridge (0-1), il va leur falloir encore beaucoup de recrues pour espérer retrouver le très haut niveau.

La première chose sera de renforcer une défense n'offrant aucun gage de solidité. L'une des priorités des dirigeants anglais se nomme Sven Botman. Le grand défenseur central du LOSC est suivi par de nombreux clubs étrangers en plus de Newcastle. A 22 ans, il est déjà l'un des meilleurs spécialistes à son poste. Les Dogues en ont conscience et refusent de céder à la pression de leurs finances dans le rouge. Selon De Telegraaf, malgré une première offre à 30 M€, ils n'accepteraient de lâcher leur pépite que moyennant 55 M€. Une somme qui résoudrait beaucoup de problèmes au LOSC...

