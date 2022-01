LOSC – Mercato : Létang aurait pris une décision radicale pour Sven Botman !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Le LOSC tient à Sven Botman. En fin de semaine dernière, le club nordiste aurait fixé le bon sortie du défenseur néerlandais à 40 M€. Mais il semble que sa position ait changé.

En effet, les Dogues ont repoussé une offre de 35 M€ de Newcastle, et d'après Fabrizio Romano, de Sky Italia, les Magpies ne reviendront pas à la charge. Leur quête serait vaine, car le LOSC aurait décidé de conserver Botman au moins jusqu'à la fin de la saison.

Lille position on Sven Botman’s still the same: he’s untouchable and his future will be discussed in the summer. Deal off with Newcastle. ⚪️ #NUFC #Lille



Magpies already working on two other candidates in order to sign a new centre back this week. pic.twitter.com/LVEWZCXpj7