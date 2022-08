LOSC – Mercato : Létang fait le point sur le dossier Yusuf Yazici

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Si le LOSC a accéléré la piste de Ludovic Blas (FC Nantes) ces derniers jours, c'est aussi parce que les Dogues pourraient perdre un joueur créatif de plus sur la fin de ce Mercato d'été. En effet, en plus du cas Isaac Lihadji, qui intéresse le Lokomotiv Moscou, le club nordiste doit aussi faire face à l'incertitude concernant Yusuf Yazici, le turc ne s'étant pas encore positionné sur son avenir après ses six bons mots en prêt du côté du CSKA.

Dans les colonnes d'un journal russe relayé par la Voix du Nord, Olivier Létang a reconnu le grand flou autour de l'ancien joueur de Trabzonspor : « La décision sur l'avenir de Yusuf Yazici n'a pas été prise. Il suscite l'intérêt de différents pays, dont l'Italie et d'autres championnats européens. Paulo Fonseca le regarde toujours depuis sa nomination ».

Le coach portugais, qui a répété compter sur Yusuf Yazici à l'issue de Lille – Auxerre (4-1), s'est déjà positionné clairement pour le maintien dans l'effectif du milieu offensif turc. Ce sera au principal intéressé de se déterminer franchement...