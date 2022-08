LOSC - Mercato : Létang fait le point sur les dossiers David, Blas et Camara

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Hier, l'entourage de Paulo Fonseca a fait passer le message que l'entraîneur portugais était ravi de ses premiers pas au LOSC mais qu'il attendait des renforts après la saignée des derniers jours, notamment au milieu de terrain, où Renato Sanches et Amadou Onana sont partis. Via une interview sur BFM Lille, son président, Olivier Létang, l'a rassuré en promettant qu'il n'y aurait pas d'autres départs majeurs.

Podcast Men's Up Life

Camara, "une rumeur complètement fausse"

« On veut garder l’effectif que l’on a. Notre volonté, c’est de garder l’effectif tel qu’il est. Je dis toujours que le meilleur élément marketing, c’est de gagner des matches. Il y a un an, Sven Botman avait intéressé plusieurs clubs et on l’avait conservé. Pour Amadou Onana, on a reçu une offre difficilement refusable. La volonté, c’est de garder Jonathan David. On a aucune obligation de vendre. On peut se renforcer. On a avancé nos pions. On l’a très bien fait. Je suis très content de l’état d’esprit de l’équipe, qui a de la personnalité. L’objectif de la saison ? On veut jouer tous les matches pour les gagner. On a un effectif qui est déjà de qualité, il reste 3 semaines, on reste en éveil, et si on peut l’améliorer, on le fera. »

Le président lillois a aussi été interrogé sur la piste du milieu de l'Olympiakos Mady Camara et de Ludovic Blas (FC Nantes) : « C’est une rumeur complètement fausse, il n’est pas sur nos tablettes. Il nous a été proposé, mais nous n’avons jamais répondu. On n'a aucun contact avec le club. On a une cellule de recrutement qui travaille. Ma façon de fonctionner, c’est main dans la main avec l’entraîneur. Il y a des garçons que l’on suit depuis de longs mois. Pour Ludovic Blas, c’est toujours difficile de parler de joueurs qui ne sont pas chez nous. C’est un garçon qui a une bonne expérience. On recrute avant tout des hommes, si on veut une équipe avec du caractère c’est important. Et c’est vrai qu’il a ces caractéristiques, mais il est encore trop tôt pour parler de lui ou d’autres joueurs ».

Pour résumer En interview pour BFM Lille, le président du LOSC, Olivier Létang, a évoqué la suite du mercato de son club, et notamment l'arrivée de Ludovic Blas (FC Nantes), mais aussi l'éventuel départ de Jonathan David et la rumeur Mady Camara (Olympiakos).

Raphaël Nouet

Rédacteur