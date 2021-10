LOSC - Mercato : Létang ouvre la porte à un départ

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Interrogé par BFM Lille, le président du LOSC, Oliver Létang, a ouvert la porte à un départ de Renato Sanches, arrivé à l'été 2019 chez les Dogues en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 20 millions d'euros.

"Je me suis déjà exprimé dessus et j’ai déjà discuté avec lui, si une offre d’un grand club arrive, Renato Sanches pourra partir. (…) On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux de l’être. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais également à l’Euro avec le Portugal", a confié le patron du LOSC au sujet de l'avenir du milieu de terrain portugais.