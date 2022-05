LOSC - Mercato : Létang reçoit un coup de main précieux pour vendre Botman à l'AC Milan

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Un nouvel arrière gauche pour les Dogues ?

Dans son édition de samedi, La Gazzetta dello Sport expliquait que le directeur sportif de l'AC Milan, Paolo Maldini, avait ciblé trois renforts pour cet été. Pour la défense centrale, il préférait le Brésilien du Torino Gleison Bremer plutôt que le Néerlandais du LOSC Sven Botman. Une mauvaise nouvelle pour Olivier Létang, qui a besoin de renflouer les caisses et qui compte beaucoup sur la vente de l'ancien joueur de l'Ajax pour cela.

La première bonne nouvelle pour les Dogues, c'est que le Milan n'est pas le seul club à suivre Bremer. Il y a également le PSG, Tottenham, Everton, Leicester, l'Atlético, le Bayern et Dortmund, rien que ça ! Mais surtout, il y a l'Inter Milan, qui aurait, comme son voisin rossonero, une longueur d'avance sur le dossier. L'autre bonne nouvelle pour le LOSC, c'est que le Torino réclame 50 M€ pour son joueur et ne descendra pas en dessous de ce montant. Au contraire, même : vu la concurrence, il viserait plus haut. Or, l'AC Milan n'a toujours pas retrouvé sa puissance financière d'autrefois. Il est donc probable qu'il se tourne vers un Botman moins cher plutôt que de mettre toutes ses économies sur un Brésilien, aussi bon soit-il !

📰 #Gazzetta: Bremer, Sanches, Zaniolo: here is Maldini's list for an AC Milan Champions League. pic.twitter.com/7TV8O5AGk7 — Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) May 28, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur