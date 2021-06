LOSC, OGC Nice - Mercato : Létang tape du poing sur la table et retient Galtier en otage

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Champion de France 2020-2021 avec le LOSC, Christophe Galtier a décidé de quitter son poste d'entraîneur des Dogues à un an de la fin de son contrat. Comme nous vous l'avions annoncé sur notre site, l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne a un accord avec l'OGC Nice depuis près de trois mois.

Problème, le président lillois, Olivier Létang, retient toujours Christophe Galtier et assure que les discussions avec les dirigeants niçois n'avancent pas. Interrogé ce mercredi par BFM Grand Lille, le patron du LOSC a fait le point sur la situation. "On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très, très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le LOSC... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça."

🎙 Olivier Létang, au micro de BFM Lille : "Les discussions avec Nice avancent très très peu. On a un entraîneur qui est sous contrat. Les contrats sont faits pour être respectés. On est un club qui doit être respecté. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le LOSC comme ça." — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2021

