LOSC - Mercato : Loïc Rémy accable Jonathan David

Jonathan David est encore loin d’avoir fait oublier Victor Osimhen. L’attaquant canadien recruté par le LOSC cet été à grand frais n’est même pas encore capable de faire oublier Loïc Rémy. Muet depuis son arrivée en L1, l’intéressé pourrait pourtant prendre exemple sur l’ancien buteur des Dogues.

Neuf jours après son triplé contre Ankaragücü (5-3), Rémy a encore marqué, lundi sur la pelouse de Sivasspor (2-0). Une superbe action, lancée avec une belle vitesse de pointe, et achevée par un dribble qui a vu le gardien et le défenseur se télescoper. Il s'agissait du but qui a assuré la victoire de Rizespor (90e+1).

Arrivé libre en août, l'attaquant français de 33 ans a donc inscrit cinq buts en six matches de Süper Lig turque, ce qui permet à son équipe de pointer à la cinquième place du championnat.