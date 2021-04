LOSC - Mercato : Lopez a laissé un cadeau empoisonné à 95 M€ à Létang !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

L’arrivée d’Olivier Létang avant annoncé quelques tours de vis nécessaires au LOSC. Depuis janvier, l’ancien président du Stade Rennais s’attelle surtout à remodeler l’équipe nordiste en interne mais pourrait procéder à plusieurs autres changements dans l’effectif lillois au mercato estival.

Selon L’Équipe, les Dogues sont contraints de régler en juin des traites liées à des arrivées de joueurs ou des commissions d’agent, notamment. Selon le LOSC, il n’y a aucun besoin de cash jusqu’en août puisque le fonds luxembourgeois Merlyn Partners aurait apporté environ 40 M€ en début d’année afin d’éviter la cessation de paiement.

Une ardoise à 95 M€ ?

Le quotidien sportif reste toutefois droit dans ses bottes : « Le LOSC devra vendre cet été, estime-t-il. Les besoins nordistes estivaux sont estimés entre 80 à 100 M€ et seraient plus exactement évalués à 95 M€. Cette semaine, le LOSC, qui réfute ces chiffres, aurait travaillé sur deux hypothèses. L’une optimiste et l’autre pessimiste. Il faudra vraisemblablement attendre la deuxième quinzaine de mai pour connaître les contours plus précis du budget 2021-2022, même si l’on sait déjà que le manque à gagner des Dogues cette saison serait estimé à 40 M€. »