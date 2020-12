LOSC - Mercato : Lopez va vendre le club, vers un dégraissage massif en janvier !

La bombe à retardement a été lâchée mardi après-midi et risque d’exploser très prochainement. L’Équipe, dans la lignée de ses informations d’hier, assure que Gérard Lopez est poussé vers la sortie et va bel et bien devoir vendre le LOSC. Un communiqué de presse, déjà prêt depuis plusieurs jours, sera transmis pour officialiser la nouvelle quand tout sera entériné.

Une nouvelle structure, Kalisto Sporting SARL, société d'investissement pure, est attendue pour racheter la dette du club nordiste. À la demande de la DNCG, le rendez-vous programmé initialement ce mercredi a été reporté à une date ultérieure. Olivier Létang devrait se présenter d’ici peu avec les pleins pouvoirs à la présidence.

Le fonds Elliott a pour mission un dégraissage massif en janvier

Christophe Galtier et l'intégralité du staff sportif n'est pas concerné par les énormes changements à venir. Malgré tout, la déflagration d'une telle annonce pourrait fortement impacter son effectif. Le fonds Elliott s'est en effet inquiété des 123 M€ restants dus par le LOSC et s'est penché sur l'actif joueurs du LOSC. Il a désormais pour intention d'accélérer certaines ventes dès janvier 2021 ! « C'est le sens de son coup de pression irréversible, poursuit le quotidien sportif. Lopez a bien opposé son intention de racheter l'endettement par le biais d'un autre investisseur mais cette option a immédiatement été écartée. » Seule une vente du club peut dès lors préserver son image et les intérêts du LOSC.