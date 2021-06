LOSC – Mercato : Luis Campos aurait pu recruter Burak Yilmaz beaucoup plus tôt

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Face au départ de Loïc Rémy l'été dernier, Luis Campos avait pris le risque d'aller chercher Burak Yilmaz pour renforcer l'attaque des Dogues. Alors âgé de 35 ans, le « Kral » n'avait alors pas hésité à faire de gros sacrifices en quittant le Besiktas pour rejoindre Luchin. Mais l'histoire d'amour Campos – Yilmaz aurait pu commencer avant.

Il avait déjà voulu le faire venir à l'AS Monaco mais...

Dans les colonnes de L'Equipe, le chasseur de tête portugais a reconnu avoir flashé sur l'attaquant turc bien avant : « Au printemps 2013, le Real affronte Galatasaray en quarts de finale de la Ligue des Champions (3-0, 2-3), je suis en charge des rapports sur l'adversaire. Il a déjà une belle carrière, mais je le découvre. J'en parle à Mourinho, et depuis ce jour, je suis resté un amoureux. A Monaco, quand Falcao se blesse, on hésite entre Berbatov et lui, mais il a un salaire astronomique, c'est déjà une vedette. Il est arrivé bien trop tard dans un Championnat du Top 5 européen ».

S'il avait manqué l'occasion du côté de l'ASM, Luis Campos n'a pas hésité au moment de revenir à la charge en 2020 : « Je lui ai dit : « Cela fait longtemps que je t'aime, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas venu en Europe. Cette fois, je suis là pour te proposer un défi dans un club très ambitieux, Lille. Une belle ville, un bon coach, une équipe prometteuse, de belles installations... Il ne manque que toi, tu es la pièce manquante, avec ton caractère, ta personnalité extraordinaire pour un groupe jeune. Ça va le faire directement. » Ses yeux ont brillé, j'ai senti l'alchimie ». La suite fut magnifique...

