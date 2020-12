LOSC - Mercato : Luis Campos bientôt aux côtés de Lionel Messi ?

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis hier, Luis Campos ne travaille plus pour le LOSC. Le changement d'organigramme ayant été acté par le club nordiste, Gérard Lopez a quitté ses fonctions de président, contraint et forcé. De fait, son conseiller en matière de recrutement, qui était salarié de la société de l'homme d'affaires et non du club nordiste, est parti lui aussi. Dans les faits, depuis août, il avait pris ses distances avec les Dogues, fâché par des dysfonctionnements internes.

Les élections au Barça auront lieu le 24 janvier

Mais vu son incroyable sens du recrutement, vu ses réussites passés à Monaco et Lille, le Portugais ne devrait pas rester sans emploi très longtemps. Si tout va bien pour lui, dès le mois de janvier prochain, il pourrait être à nouveau sur le point et, cerise sur le gâteau, dans l'un des meilleurs clubs du monde : le FC Barcelone.

Emili Rousaud, candidat à la présidence du géant catalan, l'aurait en effet contacté pour faire de lui son directeur sportif si jamais il est élu lors des élections du 24 janvier. Plutôt habitué à recruter de futures stars que des joueurs confirmés, Campos devrait revoir sa façon de travailler. Mais vu comme il mène sa carrière, il n'y a pas de souci à se faire pour lui…