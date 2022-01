LOSC - Mercato : Maldini prépare une offensive de dernière minute pour Botman !

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Si Olivier Létang s'est montré ferme et a encore confirmé que le LOSC n'avait aucune volonté de céder son défenseur Sven Botman cet hiver, cela n'empêche pas les rumeurs de circuler. Bien au contraire. En effet, du côté de l'Italie, on fait allègrement fi de la volonté du président des Dogues et on persiste et signe concernant la volonté du Milan AC de passer à l'action dans le money-time de cet hiver.

Le journaliste Nicolo Schira confirme d'ailleurs que Paolo Maldini, directeur technique des Rossoneri, maintient un contact constant avec l'entourage du Néerlandais et est toujours déterminé à dammer le pion des nouveaux riches de Newcastle. Une nouvelle offensive du Milan serait d'ailleurs en préparation pour la semaine prochaine.

Le spécialiste Mercato parle toutefois d'une « opération compliquée ». Affaire à suivre...

Piovono conferme ovunque sul nuovo tentativo che l’#ACMilan farà settimana prossima per Sven #Botman. Operazione complicata, ma #Maldini ci prova. Contatti costanti anche per quelli che a dicembre dicevano fosse impossibile per i rossoneri e lo davano in #EPL... #calciomercato https://t.co/xfkJm8usvR — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2022