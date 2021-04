LOSC – Mercato : Mike Maignan est la priorité d'un géant de Série A

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Auteur d'une saison extraordinaire dans les buts du LOSC, Mike Maignan (25 ans) suscite déjà de nombreuses convoitises. S'il est cité à Tottenham pour remplacer Hugo Lloris, le troisième gardien des Bleus plait aussi beaucoup au Milan AC en Italie.

Gianluigi Donnarumma (22 ans) en fin de contrat et tardant à rempiler, le club lombard aurait fait de Maignan l'alternative numéro 1 à l'Italien. C'est en tout cas ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport. Le portier des Dogues devance Pierluigi Gollini (Atalanta Bergame, 26 ans) et Juan Musso (Udinese, 26 ans) dans les choix du Milan. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Mike Maignan disposera d'un bon de sortie l'été prochain. Recruté à Rio Ave il y a deux ans, le brésilien Léo Jardim (Boavista) devrait revenir de prêt et le remplacer dans les buts lillois.